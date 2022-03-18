北市吳興國小一名劉姓女家長去年5月間因不滿校方防疫措施，竟指使黃姓友人向北市教育局檢舉該校鄭姓校長與教務主任在校內有曖昧關係，鄭男獲悉後對兩人提告，又對劉女撤告。但因誣告屬公訴罪，台北地檢署認定出面檢舉的黃男虛構事實，依妨害名譽罪予以緩起訴處分，並繳公庫5萬元。

去年5月間疫情緊繃，各級學校開始陸續停課改採遠距教學，劉女因不滿吳興國小相關防疫措施，不斷與鄭姓校長爭執，氣憤之下竟指使黃姓友人透過網路，直接向北市教育局檢舉鄭男與該校女性教務主任有染。

鄭男得知遭人抹黑，因此提告妨害名譽和誣告，警方不久便自網路IP位址確認是黃男向教育局檢舉，但兩人到案時都否認涉案。事後劉、黃兩人多次找鄭男想和解，鄭男於是就妨害名譽部分撤告，但因誣告罪屬非告訴乃論，無法撤告，黃又是上網檢舉的實際行為人，檢察官考量雙方已和解，因此處分緩起訴1年，並繳納5萬元處分金。