香港第五波疫情持續嚴峻，重創各行各業，最新失業率上升至4.5％。大公文匯全媒體報導，香港特區行政長官林鄭月娥今天（18日）在政府高層新聞發布會上提到，將推出「臨時失業支援」計畫，為短暫失業人士提供一筆逾1萬港元援助，可支援30萬名短期失業人士。計畫下周三（23日）起接受申請，為期三周。

申請人需要在去年第四季內至少有一個月在港工作，月薪在2700港元至30000港元之間。另外，申請人需要在申請前至少連續30日內沒有工作，大部分申請會以強積金戶口紀錄核實，沒有強積金戶口人士需要提交更多資料。

此外，林鄭月娥同時宣布，重推「保就業」計劃，但會剔除沒受疫情影響的行業，包括大型連鎖超市及藥房、速遞公司等，所有資助額必須用於僱員身上，預料計畫可惠及約110萬至130萬名僱員，補助金額約260億港元至310億港元，如獲立法會財委會通過有關撥款申請，目標4月可接受申請。

這次是繼2020年後，政府再次推出「保就業」計畫，但涵蓋範圍及資助額等有不同。林鄭月娥說，這次的保就業計畫，只會協助月入低於3萬元的僱員，他們可獲發放8000元工資補貼，為期3個月，分別於5、6及7月向僱主發放；僱主可提出資助僱員人數，但不可超出上限，同時鼓勵僱主繼續聘用65歲以上長者。

她又說，雖然疫情嚴峻，但並非所有行業受影響，因此除了獲政府資助、公營或法定機構外，部分行業不具備申請資格，包括大型連鎖超市及藥房、速遞公司、傳播業及物業管理等，當局會再細化名單。

林鄭月娥提到，2020年的「保就業」計劃，當年她形容是史無前例「及時雨」，而這次的建議，屬提振信心的舉措，相信疫情退卻時，香港經濟會長足恢復。