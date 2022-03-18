復興商工將於3月25、26日兩天舉辦師生美展來慶祝65週年的校慶，全校美工、廣設、美術、室內設計等科的老師及同學都將參與這次的展覽，呈現他們的精湛技術及深厚的人文素養，並使學生們能有觀摩學習的機會。當天將有上萬件作品參與展出，歡迎各界人士前來享受這場藝術饗宴。

校長王志誠表示，復興商工這幾年獲獎無數，遙遙領先全國的高中職，今年表現尤其突出。例如在「110學年度全國學生美展」得到西畫類「第一名」及版畫類「第一、二、三名」；此外今年也協助新北市教育局舉辦理「2021年全國Telegram雙語創意貼圖創作競賽」，本校榮獲二，三名及七件佳作，是這次比賽最大的贏家。所以新北市教育局長在頒獎典禮上盛讚復興商工不但是新北市，更是全國技職教育的典範學校。

能有這樣傑出的成績，在於復興商工一向強調參觀展覽文化及實戰參展的重要性，學校要求學生必須參觀各種重要的藝文展覽並書寫心得外，在校內亦不斷舉辦各項作業展及大型的展覽，以提供學生創作及磨練的展示平台機會。

王志誠表示，師生創作美展就是學校的三大展覽之一，此展覽以一、二年級為主力，讓學生透過作品來呈現學習成果，幫助回饋社會，近幾年來與台大醫院、司法院合作，該單位挑選優良作品至院區展出一年，多年評估撫慰許多人的心靈。凡此總總只是該校在藝術推廣上的一小部份，而這種分享的觀念亦不斷的內化到學生的心靈，使該校學生都能樂於與他人分享自己的藝術成果。

復興商工校址：新北市永和區秀朗路201號。

展 出 時 間 ： 3月25日至3月26日中午12點撤展