溪洲國小師生10日騎著腳踏車從學校出發，到雲林縣政府、斗六市公所、斗六市代表會、立委劉建國服務處送發溪洲國小70週年校慶邀請函給關愛該校的長官們，也透過騎單車鍛練體魄。（溪洲國小提供）

溪洲國小校園布置70周年校慶的藝術裝置，邀請歷屆校友20日上午11點回母校團聚聯誼。（溪洲國小提供）

斗六市溪洲國小曾是雲林縣軟式網球好手的搖籃，一度曾全國第一名的佳績代表赴日比賽，後來因故中斷，當年的小球員已成為資深老師，軟網傳承繼續開枝散葉，該校今年逢70周年校慶，首度邀請其他3校的軟網隊舉辦聯誼賽，本周六（20日）70年校慶還將舉辦校友回娘家餐會。

全台有多所「溪洲國小」，斗六市的溪洲國小於1949年創立，當時是鎮東國小分校，1951年成為鎮東國小溪洲分校，隔年1952年獨立為溪洲國小，今年滿70周年。

校方為70周年舉辦系列活動，包括騎鐵馬送帖、斗六市長暨家長會盃軟式網球聯誼賽、薪火傳遞、校友回娘家、70周年校慶園遊會及運動競賽。

校長陳雅芳表示，校友最津津樂道的史蹟是該校1978年開始推展以女學生為主的軟式網球運動，也是雲林縣最早發展的學校，此後佳績不斷，一度曾以全國第一名的成績代表赴日比賽，孕育許多網球國手。

近20年前該校軟網發展因故一度中斷，這幾年在學校與家長的努力下，重起爐灶矢志恢復「溪洲網球隊榮耀」，17日首次邀請斗六市鎮東國小、鎮南國小、莿桐國小舉辦聯誼賽，斗六市長林聖爵得知大力支持，共有8隊、80名小選手參賽切磋。

陳雅芳表示，今年70周年校慶有重大意義，邀請歷屆校友20日上午11點回母校團聚聯誼，回憶在校時光，餐會以圓桌方式辦理，請事先報名。3月26日校慶園遊會歡迎到校同歡。

該校師生10日騎著腳踏車從學校出發，到雲林縣政府、斗六市公所、斗六市代表會、立委劉建國服務處送發溪洲國小70週年校慶邀請函給關愛該校的長官們，也透過騎單車鍛練體魄。