近期台股上市櫃公司相繼宣布減資，國巨（2327）17日宣布現金減資兩成，18日股價走低，盤中下挫23元，跌幅5.27％，因股價表現是所有投資人的情緒下的操作。為何公司減資這招成為票房毒藥，股東不領情。細究有五大因素。

1、股東投資上市櫃公司就是要賺股息，分享公司的經營成果，大賺就多發股息給股東即可，為何退錢給我，股東無法接受。

2、減資雖然是所有股東股權等比例減少，市值不變，但持有一張的股東占大多數，減資後一張（1000股）變成零股，影響小股東權益，未來只能以零股交易，賣出不便利。

3、再者持股1張以下的股民無法收到開會通知書，投資人須主動聯繫股務公司申請補單及寄送，減資對持股1張的小股東不利。

4、減資股權更集中，對公司未來籌劃更有利。例如減資六成，現在1張未來剩下0.4張，新股重新掛牌上市後，未來買1張等於現在2.5倍效果。5、股民經歷這幾年台股的減資潮，有太多不好的投資歷史。以國巨而言，2013年、2014年、2016年、2017年到今年共計五次現金減資，過於頻繁。統計2013年到2017年這四次，國巨累計已經現金減資超過84％。