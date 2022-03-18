隨著極端氣候頻率增加，守護環境更顯刻不容緩，台灣房屋集團長期重視環保議題並致力提倡ESG+的房仲第一品牌，為響應321國際森林日，特別推出「綠化森活」植樹活動，提供3,000株香樟等樹苗分送民眾，獲得熱烈迴響，希望藉由企業力量串連民眾一起從生活中植樹綠化，為生活增添綠化，更為減緩地球暖化添一份心力。

台灣房屋集團致力守護環境不單是口號，具體實踐的，不僅推動友善健康農場、發展亞洲健康智慧園區，更在新北、桃園中壢、新竹及苗栗等地區養護四大林場，長期種植上萬株綠林樹木，而這項植樹運動至今仍持續增加中。

台灣房屋集團總裁彭培業說：「生活中守護環境其實很簡單，例如：賦予書本一個新的生命旅程，讓書去旅行，可以少砍一棵樹，就是減碳。」彭培業表示，台灣房屋ESG+成立公益書屋「漣漪書屋」，就猶如善的種子，傳遞綠化環保的精神，更推行「讓書去旅行」活動，讓同一本書籍能在不同人際間流轉，藉由重複閱讀並提高使用率，不僅達到知識共享的益處，進而可降低紙張使用，這就是一個最簡單的生活環保方式。

台灣房屋集團表示，為響應321國際森林日，於3/18日起~3/25日止，至新竹沙湖壢「漣漪書屋」舉辦「綠化森活」植樹活動，提供到訪民眾免費領取香樟等樹苗，一同為台灣增加「富綠環境」，為地球種下美好。