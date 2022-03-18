台北市長柯文哲與中央為缺電吵不停，市議員應曉薇18日提醒柯文哲，中央既然無法解決缺電，柯文哲罵歸罵，還是要超前部署，無需浪費時間打口水戰。

應曉薇今指出，柯文哲在臉書開嗆，台電說松湖變電所送審10年未完成，意指市府刁難，但台電應承認就算是合法購地，蓋變電所對區域居民來說會造成恐慌，註定未來誰當市長興建變電所仍是漫漫長路。

應曉薇表示，市府、中央「麥擱吵」都應儘速擬定替代方案，現台北市東區門戶計畫相關的22件大型建案被「無法」或「有條件」的供電，303大停電退款補償 1.1元，試問台電不供電造成商業損失台電賠多少，「節能」是地球人的責任，但「缺電」與「節能」是兩個不同概念，中央不能規避責任，民眾才能配合政策。

應曉薇說，政府逃避面對缺電事實是嚴重的國安危機，中央既然無法解決缺電，柯文哲罵歸罵還是要超前部署，無需浪費時間打口水戰。

她提出，目前北市工商節電補助屬於產業發展局業務，環保局負責住宅節電補助，據瞭解中央經費已用罄，因此柯文哲應儘快籌措經費，為鼓勵民眾節約用電，可提高節電獎勵，同時擴大獎勵至公寓大厦管委會、學校等。

應曉薇也要求消防局應加強宣導民眾遇到停電狀況時如何通報與自保，避免因停電造成意外發生，包括相關局處、警察局也應橫向聯繫完成宣導、應變措施。