新北中信特攻18日正式宣布，簽下身高211公分的禁區悍將凱（Kevin Allen）強化內線戰力。27歲的凱，2017年開始陸續赴泰國、尼加拉瓜、阿爾巴尼亞及羅馬尼亞等國家聯賽打拚闖盪。2019年，凱在羅馬尼亞聯賽效力CSM特古捷烏隊，曾締造單場47分、26籃板的生涯新高。2020-2021賽季，凱則在羅馬尼亞聯賽中，累積出賽21場，繳出平均19.6分、11.3籃板、1.1助攻數據，其中有11場比賽得超過20分，更有17戰摘下10記以上的籃板，展現攻守兼備的優異能力。

中信特攻總教練李逸驊談到，雖然凱是中鋒型球員，但是他在三分線外也有前鋒動作與攻擊能力，「加上他的身材211公分、125公斤，如果對戰到海神，他就是我們最需要補強的人選，也希望他能成功扛住像庫薩斯這樣的禁區好手。」

中信特攻球風現階段倚靠大量外線投射，李逸驊進一步指出，隨著季後賽強度倍增，出賽場次及疲勞程度都會影響外線出手的穩定度，「有了強勢攻擊內線的凱加入，和艾斯及查拉帝聯合鞏固球隊禁區，就能增加我們在油漆區的威脅性。」

此外，球隊總經理張樹人透露，凱要飛來台灣前，曾主動要求和他及總教練進行三方通話會議，「凱是名非常積極的外援，會議中感受到他強烈企圖心。」而目前正在隔離中的凱，預計4月2日客場交手桃園雲豹比賽將正式披掛上陣，「我在隔離期間努力維持體態，已經迫不及待要和新隊友碰頭，一起奮戰為中信特攻抱回最終榮耀！」