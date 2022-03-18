一名男網友發文徵「亂入前女友婚禮翻桌者」，由外往內翻，翻1桌1萬元，翻到被拖出去為止，奇葩工作吸引7千多人朝聖，不少網友笑歪應徵，翻完唱分手快樂有加薪嗎？另也有許多人歪樓說，請問有提供塑膠袋嗎？翻之前可否先打包？

一名男網友昨在臉書社團《偏門工作》上發文表示，誠徵去前女友婚禮翻桌的人，要在婚禮開始後才翻「由外翻到內，成功攻頂主桌！」翻倒一桌給1萬，能翻幾桌就給幾萬，翻到被現場工作人員拖出去為止，如果有被毆打的話，可以另外給補貼。

貼文引起網友討論，吸引7千多人狂讚，不少網友應徵，「穿婚紗衝進去把新郎拉走，缺這種角色嗎？」、「我剛好最近心情不好很適合」、「翻完唱分手快樂有加薪嗎？」、「我能找個孕婦去現場，然後指著新郎大喊負心漢，然後找人扮演孕婦的爸爸媽媽，這樣比翻桌更有效率，而且合情合理」。

另有許多網友歪樓喊說，翻桌前有提供塑膠袋嗎？可以先打包食物，不要浪費。「可先打包再翻嗎？」、「能先吃完在翻嗎？ 菜色能先po上來嗎」、「可以讓我先打包嗎」、「有提供塑膠袋打包嗎？」不過，也有網友理性提醒，亂入婚禮現場翻桌，可能會構成犯罪行為被告。