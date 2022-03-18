連鎖餐飲集團六角(2732)2021年營運重返成長軌道，看好2022年有機會重返疫情前表現，股價去年底觸及84.5元的32月低點後震盪回升，今（18）日在買盤敲進下放量飆升9.13％至119.5元，創去年7月中以來8個月高點，早盤維持逾6％漲勢，領漲觀光類股。

六角2021年第四季合併營收11.5億元，季增達17.24％、年減2.21％，為同期次高。毛利率44.24％、營益率9.59％，分創近7季及近2年高點。歸屬母公司稅後淨利0.73億元，季增達近2.92倍、年增達56.14％，每股盈餘（EPS）1.66元，雙創近2年高點。

累計六角2021年合併營收41.8億元，年增0.23％、創歷史次高。雖然毛利率41.02％、營益率4.62％雙創新低，但歸屬母公司稅後淨利1.35億元、年增8.03％，重返成長軌道。受股本膨脹影響，每股盈餘3.08元、持平前年表現。董事會決議擬配息2.3元。

六角2022年2月自結合併營收3.06億元，雖月減7.97％、降至近9月低點，仍年增4.36％，為僅次於2019年的同期次高。累計前2月合併營收6.39億元、年減9.74％，仍創同期第三高。

六角表示，「Chatime日出茶太」在疫情下全球門市首季仍有望淨增40家，維持全球布局領先地位，今年將延續去年下半年重啟的展店動能，聚焦澳洲、歐美及東南亞市場持續展店，營運重返成長軌道趨勢明確，全年目標總店數達1500家。

杭州瑞里部分，面對中國大陸手搖茶產業秩序重整，公司已於春節前完成營業調整，盼透過優化管理降低營業費用，以利提升營運表現。經營餐食品牌的王座去年第四季已成功轉虧轉盈，在體質調整良好情況下，預期今年可望延續獲利。

整體而言，隨著全球因疫情停滯的經濟活動逐步復甦，六角預期今年起營運將受惠展店效益挹注，帶動加盟權利金、原物料銷售營收同步成長，配合規模經濟效益放大與嚴控營業費用政策下，看好今年營運有機會重返疫情前表現。