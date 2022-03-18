電玩遊戲零售商GameStop上季由盈轉虧，受此打擊，周四盤後股價大跌8%，報80.65美元。該公司表示，虧損主要因為吸收了供應緊缺推升的成本，以及擴大在實體業務轉向電子商務方面的支出。

做為2021年初的「迷因股」傳奇核心，以及在散戶大戰華爾街巨鱷引爆的「史詩級軋空」中扮演關鍵性角色，使GameStop一夕爆紅。

其執行長Matt Furlong周四在財報發布後的投資人會議上表示，供應鏈問題加上Omicron變種病毒疫情，對去年底的節日銷售旺季造成巨大衝擊。

年底通常是GameStop的旺季，Xbox和Playstation遊戲機會推出新品且需求很大。但這一次零組件短缺和其他供應鏈問題不僅衝擊索尼和微軟等遊戲機製造商，也影響GameStop的旺季業績表現。

此外，與許多其他零售商一樣，GameStop也受到防疫限制導致商店關門的影響，而Omicron疫情爆發使情況雪上加霜。

GameStop公布第四財季（截至1月29日）淨營收年增6.2%，為18.8億美元，但毛利下滑了15.7%。

淨損為1.475億美元，相當於每股虧損1.94美元，去年同期為淨利8050萬美元、每股盈餘1.19美元。

Wedbush Securities分析師Michael Pachter表示，GameStop的毛利下滑，是因為毛利率異常低。

此外，GameStop也一直在擴大支出，以招聘人才、擴大產能、發展電商事業並推出新產品，以提升其數位業務。

該公司周四並宣布將在2022財年第二季末推出非同質化代幣（NFT）市集。