日股18日震盪整理，但是早盤還是收漲。若午盤未出現意外大跌，已連漲5日的日股，周線有機會創自2020年5月下旬以來單周最大漲幅，也就是日經以及東證的周線應都會漲6%左右。18日早盤結束時，日經指數收26,724.06點，漲71.17點或0.27%。東證收1,902.11點，漲3.1點或0.16%。

Tachibana證券認為，日股17日大漲有部分原因是做空的被軋到，因此大舉進場回補。但21日日股休市，在3日長假之前的現在，市場就比較偏觀望，買方賣方動作都不大。

權值股中，迅銷漲0.88%，軟銀漲2.45%，索尼也漲0.61%。

東芝漲0.91%，有位獨立董事日前表示，將在下周股東臨時會中支持一位股東提議，將有助於日後集團收購案。

豐田汽車跌1.06%，這家全球銷售量最多的汽車製造業者表示，因車用晶片短缺以及新冠疫情影響，計畫在4月份全球目標產能將減至75萬輛，較之前預估的還要再減產15萬輛。

豐田走跌，汽車相關族群也跌1.35%，類股中表現最差之一。

另外，航空類股也表現不佳，跌幅為1.48%，全日空跌1.66，日航也跌1.6%。