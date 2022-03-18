大陸男星李佳航出道多年，演出不少影視作品，以《新環珠格格》爾康一角爆紅，外型帥氣俊朗，演員事業穩定發展，也因戲認識了現任妻子「小燕子」李晟。婚後他育有一子，婚姻生活幸福美滿。日前他在社交平台上為大陸男足發聲，本該是美事一樁卻意外捲入風波。對此，日前他發出聲明表示將關閉微博帳號。

２月大陸男子足球隊世界盃輸球後，就此退出世界盃的舞台，由於網友十分關注此事，加上陸網罵聲不斷，因此多次登上微搜熱搜。本月16日李佳航在微博發文表示，他承認大陸足球的現況並不美好，直言「你要是有孩子，有天賦，有條件，你會送他去踢足球嗎？」他說，當這個行業成為全民笑柄時，他並不認為有很多願意為此賭上人生。

李佳航接著說到，男足雖然現況不佳，但大眾不該隨意辱罵男子足球，「如果你像我一樣不懂，不隨意宣洩憤怒，保持沉默也是對這個行業的支持」他痛心地說，男足名聲已臭名遠播，接著強調「若是因此帶起了不關注不看球，路過隨口噴一嘴的風潮，我覺得也不是一件好事」在大眾對男足不滿之時，說出這番言論，捲入爭議話題之中。

17日李佳航對風波做出回應，表示即日起將關閉微博帳號，對於網友質疑他蹭熱度一說，他解釋自己並無此意，若是有說得不好的地方，他願意向眾人賠罪。這篇新貼文一經張貼，網友對他的離去感到不捨，留言寫下「不要理別的人啊，做自己，別離開啊！」、「你幹嘛啊，沒必要這麼較真」、「我們這樣的環境真的太需要你這樣的人」