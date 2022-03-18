台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收28.39元，升6.6分，成交金額8.62億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為28.44元，早盤最高28.258元、最低28.44元。1110318

《電子零件》國巨去年獲利增9成 每股賺46.46元
央行上調今年通膨率至2.37％
#28 #6分 #暫收 #39元 #新台幣兌美元