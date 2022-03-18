新台幣午盤升6.6分 暫收28.39元 13:142022/03/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收28.39元，升6.6分，成交金額8.62億美元。 新台幣兌美元今天開盤價為28.44元，早盤最高28.258元、最低28.44元。1110318 《電子零件》國巨去年獲利增9成 每股賺46.46元 央行上調今年通膨率至2.37％ #28 #6分 #暫收 #39元 #新台幣兌美元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 皇鼎認列挹注 H1業績旺 04:102022/03/18 證券．權證 美、台央行升息一碼－銀行：房市不致掀拋售潮 04:102022/03/18 財經要聞 健保部分負擔預告出爐 小病衝急診多付300元、慢箋第2次起免收 18:082022/03/16 生活 《航運股》出清長榮被噓爆 台驊回應了 08:182022/03/17 財經 厄文狂刷60分 籃網耍魔術4連勝 04:102022/03/17 運動天地 健保部分負擔喊漲 政院：弱勢、重大傷病不變 14:032022/03/17 財經 化解2局點 戴資穎逆襲闖8強 04:102022/03/18 運動天地 用勝利慶生 柯瑞飆47分 04:102022/03/16 運動天地 CBA》林書豪觸底反彈 飆全場最高分率北京狂電對手 07:552022/03/17 體育 Fed預告今年還會連6升 04:102022/03/18 財經要聞 陸港觀盤－政策力度不足 留意市場落底訊號 04:102022/03/17 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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