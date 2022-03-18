築間餐飲集團旗下主打和牛吃到飽品牌「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」，推出「壽星我最大」活動！即日起，凡當日壽星於上述兩大品牌的全台門店消費，只要出示身分證或健保卡，可享88折優惠，同桌最高折抵6位，現省超過千元！

築間表示，「有之和牛鍋物放題」及「本格和牛燒烤放題」，除了主打吃到飽之外，有之和牛凡消費每人加價99元、本格和牛燒肉凡消費每人加價39元，可享火烤兩吃，還有鮮切美國特級羽下的專屬桌邊服務。

築間進一步表示，兩大品牌首次推出「壽星我最大」活動，凡當日壽星來店消費，只要出示身分證或健保卡，即享當天當桌最高6人88折的生日優惠（服務費一成另計），就可吃到日、美、澳等多款和牛肉品，還有超過百道料理，食材豐富，性價比高，邀請當日壽星來慶生用餐。

主打鍋物放題的「有之和牛」，提供12種湯底供選擇，而春季是進補好時機，其中「養生藥膳」湯底最為推薦，以當歸、川芎、白芍、熟地、粉光蔘鬚、甘草等多種溫補藥材配方熬煮，男女老少皆宜，還有招牌昆布、麻辣湯底可選擇。

「本格和牛燒肉放題」則提供32種肉品無限吃到飽，單是和牛就有4種品項可享用，日本和牛、澳洲和牛、美國和牛、M9+冷藏澳洲和牛，每人加價39元還可享鍋物吃到飽，同樣提供無限自助吧，走高CP值路線吸客。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，吃到飽市場正夯，2022年首度開放兩個年營收合計逾6億元的品牌加盟，4/8-4/11高雄加盟展邀請全台創業者加入築間行列，這次還加碼推出回饋加盟主100萬現金的活動。

築間餐飲集團在全台各地布局大展店的同時，持續強力招募餐飲專才，儲備幹部月薪43,000元起！