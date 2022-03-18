澎湃新聞報導，中國社會科學院社會學研究所、社會科學文獻出版社等18日聯合發布《中國睡眠研究報告（2022）》。報告指出，大陸民眾睡眠時長不足，每天平均睡眠時長為7.06小時，相比十年前時間縮短近1.5小時。影響睡眠因素包括看手機、上網、工作或學習、及失眠等。

據報告課題組介紹，本研究所用資料來源於中國社會科學院社會學研究所於2021年11月開展的中國居民睡眠狀況線上調查。調查樣本為18—71歲成年人，最終獲得有效樣本6037個。

資料顯示，大陸民眾睡眠時長不足，每天平均睡眠時長為7.06小時，超過8個小時的被調查者比例僅為7.97％。比較2012年至2021年十年間民眾睡眠情況，如今入睡時間平均晚了兩個多小時，起床時間平均晚了37分鐘，意味著睡眠時長縮短近1.5小時。

報告還指出，影響睡眠時長的因素分別是看手機或上網導致睡眠拖延，工作或學習時間長擠占了睡眠時間，以及失眠等睡眠障礙的影響。年齡越小的被調查者，看手機、上網拖延睡眠的比例越高。

在詢問「因花時間在手機上而導致失眠」的情況時，31.19％的被調查者選擇了「有時」，18.73％的被調查者選擇了「總是」，僅7.98％的被調查者選擇了「幾乎從不」。在詢問「每天睡覺前看一會兒手機」的情況時，53.65％的被調查者選擇了「總是」，20.15％的被調查者選擇了「有時」，僅2.61％的被調查者選擇了「幾乎從不」。

此外，針對「雙減」政策對中小學生睡眠的影響，報告課題組進行了專題分析。資料顯示，在「雙減」政策實施後，61.53％的中小學生家長表示孩子上床時間提前了。有69.98％的中小學生家長表示孩子睡眠品質有所改善。但是仍有50.48％的中學生家長和37.77％的小學生家長表示孩子每天的平均睡眠時長仍然無法達到8小時。這些資料說明，雙減政策對中小學生睡眠問題的改善有著積極的意義，但仍需持續關注。