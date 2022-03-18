口袋國會今天公布第10屆第4會期全院優良立委名單，包含國民黨立委楊瓊瓔、張育美、謝衣鳯、葉毓蘭、鄭正鈐、魯明哲、民進黨立委蘇巧慧、邱泰源、莊競程、賴瑞隆、民眾黨立委高虹安、賴香伶、時力立委王婉諭、無黨籍立委黃國書等14位入列。

口袋國會日前完成上會期委員問政總評比，今天舉行記者會，公布全院與各委員會優異立委名單，東海大學政治系邱師儀表示，國會評鑑尤其是立委的問政優劣很難評斷，口袋國會創設的量化指標，提供一個具客觀性的國會觀察面向，但在發言和提案數量所代表的意義之外，還有許多值得深究的部分。

邱師儀說，立委在問政時的發言和提案，對選區選民、甚至對整體社會到底有沒有造成影響？值得進一步的研究。另外，在年輕和資淺的委員，在提案的表現上比較突出，這可能與立委的體力、政治活動力和積極性有關。

文化大學行管系教授蘇子喬指出，根據口袋國會去年底執行的民調，在國會開放資訊方面，多數民眾未曾瀏覽或收看過國會的網站及國會頻道，而最多比例的民眾表示願意以Youtube頻道獲得立院的資訊，顯示新媒體平台的使用已成為趨勢，另一方面也顯示立法院應該以影音方式，多努力使用新媒體平台。

蘇子喬表示，在政府運作的部分，多數民眾不識國會議長，其實涉及議長中立化的問題，如果我們希望能強化議長中立化，民眾對國會議長沒有印象，似乎不是壞事。

口袋國會此次依各委員會評比優秀立委，包含內政委員會有國民黨立委魯明哲；司法法制委員會有民進黨立委劉世芳、何志偉、國民黨立委葉毓蘭；外交國防委員會為國民黨立委溫玉霞；衛環委員會為民進黨立委莊競程、蘇巧慧、國民黨立委張育美、蔣萬安。

財政委員會是民眾黨立委張其祿、國民黨立委曾銘宗、賴士葆；教文委員會民進黨立委林宜瑾、國民黨立委林奕華、民眾黨立委高虹安；經濟委員會有國民黨立委楊瓊瓔、謝衣鳯、民進黨立委賴瑞隆、邱志偉、邱議瑩、陳亭妃。