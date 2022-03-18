央行緊跟美國聯準會腳步閃電升息，宣布將重貼現率調升1碼至1.375％。瑞銀投資銀行研究部北亞地區經濟師鄧維慎認為，此舉雖使市場大感意外，但更貼近該行預期，預期央行今年將在6月及9月再分別升息0.5碼，將政策利率恢復至新冠肺炎疫情前水準。

鄧維慎指出，瑞銀是少數幾家預期央行將在3月展開升息的投銀，而央行此次升息動作超於一般的升息。對於其他國家的貨幣決策機構而言，升息1碼似乎很常見，然而，央行自2007年以來，在所有升息中僅邁出了0.5碼步伐，因此3月升息的規模比平時更大。

此外，央行建議可轉讓定期存單（NCD）的利率將在所有期限內提高整整1碼。在過去歷史上的多數升息中，NCD利率漲幅往往遠低於重貼現率。另一方面，央行維持對中小企業的新冠疫情相關支持計畫，也未將信貸控制措施擴大到房地產市場。

鄧維慎預期央行今年將再升息2次，在6月16日及9月22日會議中各升息0.5碼。同時，儘管瑞銀近期將全球經濟成長預測調降1個百分點，並據此將台灣經濟成長預期調降至2.8％，但仍認為台灣勞動力市場將維持穩健，預期第二、三季GDP成長率將維持逾3％水準。