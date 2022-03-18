大S（徐熙媛）和汪小菲離婚106天後，日前突然宣布梅開二度嫁給韓國前男友具俊曄，由於大S事先未告知母親，引發一場家庭風波，S媽還曬出「公雞圖」暗嗆新女婿「別搶我女兒」，甚至揚言不肯見具俊曄，幸好近日小S（徐熙娣）透露母女已經吃了和解大餐，應該會是個「Happy Ending」。而今(18日)媒體報導，大S敢愛敢恨的個性或許傳遺傳自媽媽，S媽年輕時也歷經風波，嫁進開銀樓的徐家多次被逼生子卻失敗，又發現丈夫花心，讓S媽決定休夫。

大S本月在38婦女節宣布和具俊曄結婚，且兩人已經在韓國辦好結婚手續，而隔天具俊曄就為了追愛直撲台灣，目前正在隔離期，邊學中文等出關後和大S及其家人碰面。未料S媽對此事大發飆，透露大S在新聞爆出的前一天才向他們通知再婚，而且當時和汪小菲結婚、離婚時都沒通知她，讓S媽心寒揚言不再管女兒的事，母女關係降到冰點。

2011年大S結婚，S爸也飛到三亞參加。（圖／中時資料照片）

之後S媽曬出公雞圖，暗嗆具俊曄「搶女兒」，週刊本周還爆出S媽以死相逼，甚至不爽大S賣豪宅，準備到韓國置產，對此，小S和大S經紀人都駁斥謠言，S媽更發文說：「建議：未經許可的話⋯不要瞎掰！我回家摔鏡子」。而今《三立新聞網》報導，大S直率敢愛敢恨的個性其實是遺傳媽媽，S媽小時候出身於貧困家庭，父親過世後就北上當洗碗工，正好工作的地點就是S爸大家族經營的銀樓附近。

2012年S爸過世，全家人現身送別。（圖／中時資料照片）

S媽後來在S爸追求下交往結婚，但因為S爸是獨子有傳宗接代壓力，S媽生了3個女兒求生兒子不成，又加上發現丈夫在外花心，S媽便決定離婚並獨自扶養3個女兒，從事房屋仲介業拉把孩子長大，夫妻雖然做不成，但S爸後來傳出欠債，大、小S和姊姊、S媽仍幫忙將爸爸的賭債還完，一家人盡釋前嫌常有互動，2011年大S結婚，S爸曾飛到三亞參加，隔年S爸病逝，大、小S和汪小菲、許雅鈞也現身送長輩最後一程。