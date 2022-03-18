為了達到再生能源佔比，蔡政府上任後不斷開發各地離岸風場，經濟部日前也公告「第三階段開發案場」，今天環保署環評專案小組進行「加能離岸風力發電計畫環境影響說明書」專案小組初審會議，會中有漁民發言時指出，離岸風機的開發都在優良漁場，再開發下去的話漁民要如何維生？為了開發不顧漁權，就像強盜一樣，痛批「比共產國家還共產」，最後決議補正再審。

開發單位指出，該風場場址基地面積達76平方公里，離岸距離約43公里、水深範圍52至60公尺，最大裝置容量達602 MW。風場範圍已避開濕地、保護礁區、漁業資源保育區、重要野鳥棲地、中華白海豚野生動物重要棲息環境、中華電信海纜等限制區。

但有台灣永續鱻漁發展協會代表黃昭展表示，離岸風場開發過程漁民得到的資訊很少，往往都是開完會後才得知，政府為了開發不顧漁民漁權，就像強盜一樣「比共產國家還共產」，反應也得不到任何回應，難道要漁民抗爭才要動嗎？

開發單位回應，會加強與當地漁民的溝通，必要時也會請當時非營利組織、主管機關協助。

國防部代表說，風機與空軍低空航線重疊，環說書應納入風機最高295公尺限制；有環評委員提及，在先前的離岸風場環評中皆提及案場與案場間要有2公里的間隔，但此案卻只有1200公尺。

也有環委指出，雖然離岸風機的開發單位往往表示「魚群在打樁時只會『短暫』離開」，但現行西海岸大規模建設離岸風機，應要統一評估。

專案小組最後決議要求補正再審，並要求應蒐集鄰近離岸風力發電計畫預定施工期程規劃，分別就施工及營運階段累積影響進行整體環境衝擊評估；並評估與鄰近風場間留設2公里以上寬度鳥類廊道的可能性。