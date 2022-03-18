受持續缺工和Omicron變種病毒疫情影響，美國聯邦快遞（FedEx）上季獲利表現意外疲弱，周四盤後股價下挫3.72%，報219.51美元。該公司並表示，下半年陸運業務的利潤將無法達成內部目標。

電商業在疫情期間湧現出貨狂潮，聯邦快遞和優比速（UPS）的營收也跟著水漲船高，但聯邦快遞在將多出來的業務轉化為利潤方面，表現不如其競爭對手。

聯邦快遞營運長Raj Subramaniam表示，儘管缺工問題在上季開始緩解，但受到Omicron疫情影響，運量仍然不如預期。因此，我們預期下半年的陸運業務利潤將無法達成我們先前預期，也不會實現2位數增長。

公司高層表示，隨著Omicron疫情緩解，公司的運量有所反彈。但分析師則表示，聯邦快遞和優比速陸運業務之間的利潤差距已經越來越大。聯邦快遞營運長Subramaniam對此表示，我們正全神專注於提高利潤。

聯邦快遞第三財季（截至2月28日）營收年增近10%，達到236億美元。調整後淨利年增近30%，為12.2億美元，相當於每股盈餘4.59美元，但不如市場預估的每股盈餘4.64美元。

此外，聯邦快遞維持全年獲利預測不變，調整後每股盈餘估將介於20.50～21.50美元。