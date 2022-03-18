41歲的英國男星湯姆希德斯頓參演過《雷神索爾》、《復仇者聯盟》、《洛基》、《午夜巴黎》等作品，憑藉著在漫威（Marvel）系列電影飾演邪神「洛基」獲得全球高人氣，優雅的英式腔調和俊美外型，吸引一票死忠粉絲。2019年出演舞台劇時爆出和小3歲的女演員扎威艾希頓（Zawe Ashton）熱戀，近日在英國電影學院獎（BAFTAs）典禮同框，被發現女方手上有超大鑽戒，引起討論兩人是否已經訂下終身大事。

湯姆希德斯頓與女友2019年合作舞台劇《背叛》，在戲中扮演夫妻，沒想到在戲外假戲真做，擦出愛的火花。在拍攝《洛基》電視劇時，女方被記者直擊跟著湯姆希德斯頓在亞特蘭大同居。小倆口去年正式公開情侶關係，才讓這段戀情浮出水面。據外媒起底女方的母親來自烏干達，外公曾任烏干達總統與總理，家世背景顯赫；湯姆希德斯頓的父親是製藥公司董事，母親是舞台總監，而他本人曾就讀英國貴族學校伊頓公學，和英國的威廉王子是校友，兩人家世背景可以說是門當戶對了。

Tom Hiddleston and Zawe Ashton 'engaged' as star shows off diamond ring in snaphttps://t.co/xtuCPz2XjL pic.twitter.com/gbPI1BFchA — OK! Magazine (@OK_Magazine) March 17, 2022

據外媒《每日郵報》報導，湯姆和女友出席英國電影學院獎，兩人一同亮相紅毯，女方身穿一身寬鬆粉色禮服，手拿黑色手提包，手上的戒指被衣服巧妙的遮住，直到典禮主持人上傳與小倆口的自拍照，大家才看到扎威手上有顆巨大的鑽石戒指，引發網路熱議。根據《今夜娛樂》報導，兩人已經訂婚。

消息一出，粉絲紛紛獻上祝福，雖然心碎但也為男神找到另一半感到開心，而扎威在典禮上寬鬆的造型也引發外界揣測，是不是有了身孕。對此還要等兩人親自向粉絲公布，才能得知。