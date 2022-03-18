信義全球資產統計上市櫃與公開發行公司投資台中商用不動產，今年第一季即創記錄，總金額累計達128億元，不只遠超越去年一整年交易，更創下台中市歷年新高紀錄，同時也打敗了六都其他縣市，躍升為企業最愛投資區域，其中以壽險業進場投資為最大筆，投資金額就佔整體九成，顯見台中在多元產業發展熱絡下，激發出投資人對台中商用不動產投資意願。

信義全球資產總經理柯宏安分析，台中市為台商回流重點區域、豐富發展題材持續磁吸外來人口與企業，從台中市經發局統計可看到台中新設立公司家數逐年增加，包含科技業、金融業、各專業服務業等高端且多元產業進駐。而從建照核發量也可看到台中辦公將有一波崛起潮，去年台中辦公類建照核發面積量達19萬坪，遠比2020年成長近300％，甚至超越新北市。蓬勃產業發展需求的基礎下，自然讓台中商用不動產成為壽險業插旗目標。

台中市前一次商用不動產年度交易金額超過百億已是2014年的事，當時為全年125億元，今年單是第一季尚未結束的交易總金額就已達128億元，成為有記錄以來的新高，遠遠超越去年整年46億元，且今年接下來的每筆交易都會讓台中商用不動產市場繼續創記錄。

這次單季創新高主要來自1月份壽險業的重磅投資，中國人壽以120.5億元南下佈局買下台中七期「豐邑A8市政核心」整棟商辦大樓。盤點台中市商辦歷史交易，從2009年南山人壽以26.52億元買下七期周邊「RICH19」商辦，就可發現壽險投資台中辦公的身影；若加總近10年金融壽險業在台中對商辦的投資，金額高達229億元，以七期重劃區為主。

除了商辦外，甚至也跨足商場及飯店，像是南山人壽在2013年買下勤美誠品綠園道、富邦人壽在2014年買下台中新時代購物中心、中華郵政在2021年買下富信大飯店。

信義全球資產總經理柯宏安表示，長期觀察台中商辦屋齡是有些斷層，新商辦供給少，主要是過去10~20年企業西進外移，商辦需求不高下，建商都以蓋住宅為主，但近年產業鮭魚返鄉，且對新穎辦公需求極高，因此建商也出現搶蓋辦公熱潮。

而從近期在台中服務企業購置辦公的需求也可發現，企業在選擇商辦上也開始會以知名建商所蓋的商辦為重視條件，這也是為何聯聚中庸高樓層可出現每坪單價站上70萬元，從目前供需來看，台中商辦有種進入黃金時期的氣勢。