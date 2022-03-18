央行昨（17）日無預警大幅升息1碼，在房市黃金大檔「329檔期」即將登場之際，房市多空拉扯力道浮上檯面，惟去年房市大豐收的「代銷天王」愛山林（2540），在台股劇烈震盪之際，老神在在，今（18）日股價更首度叩關100元大關，盤中直衝102元，與「代銷龍頭」海悅國際（2348）雙雙躋身「百元俱樂部」。

在疫情重組全球供應鏈，物價大漲，俄烏開戰也帶動一波潛在通膨壓力，在保值需求殷切之下，營建和資產族群相對是受惠的族群，儘管央行昨天升息1碼，但還是沒有撼動房市多頭格局，營建股表現相對有撐；其中愛山林，強勢表態，股價首度成功叩關100元大關，盤中更攻上102元，直逼海悅國際的102元，可望躋身「百元俱樂部」。

愛山林2021年為代銷、營建事業同步收成的關鍵年，在第四季疫情緩和、房市價量齊噴之下，單季明顯登高，累計2021年全年營收達53.25億元，年增率達11.46％，獲利可期。

愛山林近期股價築底強彈，月線已連三紅；今天盤中攻高在100～102元，漲幅在0.3％以上，累計自年初以來已大漲38％。