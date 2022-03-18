過去有綠委指控大陸進口玩具內含統戰內容，為因應新興影音商品潮流，經濟部正式公告《台與陸地區貿易許可辦法》修正，新增進口物品中明顯有對台統戰的影像或語音者，進口人應負責塗銷後始得上市，否則將被取消進口資格2個月到1年。

這些含有統戰的標誌、文字、影像或語音，如是經由經濟部等主關機關於網站公開，相同或近似物品都不得輸入。至於統戰內容樣態如何認定，經濟部表示，後續會跟相關部會討論，再以公告，作為指引。而非屬網站公告樣態，或是海關無法查到，有顯著統戰內容者，新法規明示進口商負有塗銷之責。

原本物品外觀有對台統戰的標誌、文字或圖樣，本來就不可以進口。但是過去民進黨立委趙天麟指控，台灣一年至少進口40萬個大陸製有聲玩具，裡面卻暗藏統戰內容，像是「欣欣兔」兒童故事機裡面出現「台灣島是中國最大的1個島」、「11是中國的國慶」等說法，批評法令僅管外觀，對於內容沒有管理。

為此經濟部進行修法，將「影像或語音」等內容也納入管制，要求不得出現對台統戰內容，進口人有負責塗銷相關內容之責。如違法將其上市，將被處禁止進口2個月到1年。