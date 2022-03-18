「藍白合」呼聲最近此起彼落，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這反映了藍營的焦慮。他表示，在2022「四缺一不利」的新形勢下，如果民進黨提名沒有爭議，國民黨在6都16縣市，除了金馬之外，將沒有一個地方是安全的，包括新北市與台中市在內。

他說，面對2022九合一地方大選，藍營有沒有焦慮的理由？答案是：絕對有。至於藍白合可能成局嗎？從一些蛛絲馬跡看來，成局可能性很小。

他說主要原因有三，一是藍營領導階層危機意識不足，未能清楚察覺今年「四缺一不利」的大環境特質，國民黨主席朱立倫2月24日還發下豪語，年底要拿下16席縣市長，六都過半，就是一個例子；姑且不提目前黨內亂成一團。

至於二，他認為，藍營老大心態作祟，雖察覺民眾黨慢慢坐大，但基本上認為「其成事不足敗事有餘」，成不了氣候；此外，黨內有識之士嘴巴講「合則兩利，分則兩傷，追求兩黨利益極大化」，但基本上抱持「以我為主，對我有利」的自私心理，不利整合。

他認為最後是，民眾黨是初生之犢，對國民黨老大哥敬畏和輕蔑之心兼而有之，蔡壁如就嗆說「國民黨這麼弱，藍白如何合？」，話雖難聽，也非全無根據。

游盈隆說，政黨結盟乃民主政治常見的現象，尤其在多黨政治下。但政黨結盟需要主客觀條件的配合，已故的民主理論大師薩托利（Giovanni Sartori）就曾提出兩個原則，一是「政治勒索的潛能」，另一個是「意識型態相容性」。

他說，民眾黨目前支持度和國民黨互有領先，已粗具「政治勒索潛能」，如果民眾黨在6都16縣市都各提一位候選人，國民黨不就昏倒在地？至於「意識型態相容性」，藍白領導人現在比較相近是事實，綠白則已漸行漸遠。從這個角度看藍白合，是有其直覺上的合理性。

他說，當2022九合一地方選舉大勢走向，已轉趨有利執政的民進黨，藍白合都不見得打贏民進黨，何況藍白不合？台北市就是一個最好的例子。

他說，根據最近一項可靠的民調，蔣萬安已經是第二，落後暫居第一的陳時中近三個百分點，且黃珊珊只落後蔣萬安8.6個百分點。國民黨台北市長選情並不穩，甚至可以說是很危險。

他強調，理論上和理性上，對藍白陣營來說，如何促成「藍白合」？就成了一個攸關生存與發展的重要課題。