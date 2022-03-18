新北市政府警察局林口警分局於今（18）日10時在分局五樓舉辦義警、民防常年訓練，希望透過年度的常年訓練，以具體的案例、活潑的素材、生動的講演方式，有效強化義警民防的法律常識，並提供協勤所面對的問題的處理模式，確保協勤期間的安全，然而最重要的是建立與警察的情感交流，從認同警察，進而尊重警察，成為警察最堅強的後盾。

新北市政府警察局長黃宗仁、副局長溫枝發、民防大隊長吳建亨、義警副大隊長李芳慶與分局長陳忠龍共同參加林口義警、民防常年訓練，黃宗仁以幽默詼諧的語調和義警民防夥伴搏感情。(林口分局提供)

新北市政府警察局長黃宗仁、副局長溫枝發、民防大隊長吳建亨、義警副大隊長李芳慶與分局長陳忠龍共同參加林口義警、民防常年訓練，黃宗仁以幽默詼諧的語調和義警民防夥伴搏感情。(林口分局提供)

新北市政府警察局長黃宗仁、副局長溫枝發、民防大隊長吳建亨、義警副大隊長李芳慶與分局長陳忠龍也陪同列席。席間，黃宗仁以幽默詼諧的語調和義警民防夥伴搏感情，現場掌聲如雷，受歡迎程度破表。

一開場黃宗仁就特別闡述「五力齊發」的核心概念，希望透過守望相助、義警、民防、警友與志工等協勤組織與夥伴，將新北警各項警政資訊做最大化的傳遞，建構網路世界最堅實傳播網，形塑「雲端社區警政」治安防護網。另也提及「三大國難」、「六大奇案」，新北警身負重任，除了要剷除有形的各類犯罪行為，更要掃蕩無形的新冠病毒，以「精準疫調」掌握病毒的行蹤， 發揮強韌的團隊戰力，完成不可能的任務，對新北疫情的穩定，付出心力，讓人敬佩。也開心分享新北警對於警政工作的付出與犧牲，分別榮獲行政院服務奧斯卡、交通奧斯卡三個第一名（交通部金安獎）、治安奧斯卡（國家警光獎）團體獎大滿貫與個人獎小滿貫；另外，遠見雜誌、今周刊、經濟日報與警政署治安滿意度2021年治安面向評比，新北市勇奪六都第一名，首長施政滿意度治安部分亦是六都之首，另於108至110年期間參加警政署奧運（業務評比）累積獲得155項金牌（第一）、63項銀牌（第二），可謂喜訊連連，然每個數字，背後所代表的都是新北警8000大軍，日以繼夜的奉獻與犧牲，涓滴匯流而成的非凡成就。

除此，黃宗仁也心有不捨的提到疫情期間民眾因防疫之故，低度活動也造成相關宅經濟模式崛起，而詐騙集團也趁隙而起，詐騙案件倍數成長，民眾受害嚴重。他特別強調，在疫情嚴峻期間，民眾窮於生計困頓之際，詐騙集團泯滅人性，還持續危害社會，騙取人民血汗錢，實在可惡至極！然而，新北警打擊詐騙的專業與能量充沛，成功攔阻詐騙被害的金額由109年8,900萬，110年成長至2億餘元，已有顯著的進步，我們打擊詐騙的決心絕不容質疑，後續我們也將推展「天使之眼」機制，結合轄區民間企業的資源，輔以大數據分析評估並擇轄區治安要點設置監視器，再結合公家的監視器，建構天羅地網，讓犯罪無所遁形，持續剷除各類犯罪，堅守新北民眾生命財產安全。

林口分局長陳忠龍表示，社會日新月異發展迅速，網路訊息傳遞迅速，資訊量爆炸，諸多犯罪訊息與不同的犯罪型態潛藏其中，若僅靠警察執行恐有不足，因此只有凝聚全民共識，透過全民參與的的力量共同維護，才能有效穩定治安，當中五力就是重要的溝通橋樑，特別是民防、義警深入社會各角落，最了解轄區相關治安訊息，能隨時提供最直接的情資，也是警察耳目的延伸，因此透過訓練，凝聚共識，與感情交流，才能有效達成警民合作，共維治安，營造更棒更宜居的城市優質榮景。