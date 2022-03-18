縣市長選舉將在年底舉行，但目前除現任首長拚連任外，藍綠候選人仍不明。傳出民進黨秘書長林錫耀在中常會表示，國民黨提名似乎延後了，並點名國民黨立委蔣萬安未如先前所言，在春節後宣布參選台北市長。對此，港媒爆料，民進黨見蔣遲遲未表態，心裡覺得不踏實，故要等蔣宣布後再盤算合適人選，進行後續計畫。

香港媒體《中評社》17日評論指出，林錫耀在民進黨中常會提到，國民黨選舉提名延後，並特別強調蔣萬安「不是春節過後要宣布參選？」

針對林錫耀的態度，評論分析，民進黨應是見蔣萬安遲遲未表態，心裡覺得不踏實，所以打算等到國民黨人選都正式提名後，再來盤算合適任選，並做下一步計畫。而目前看來。藍綠陣營似乎都不急著提名，但從行政院院長蘇貞昌最近猛打蔣的態勢來看，選戰已然開火。

評論認為，蘇貞昌會一再用「街頭小混混」、「猴子爬高才知屁股紅」等言語來攻擊蔣萬安，背後其實有所計謀。畢竟蘇是了解分寸的人，他當然知道這些用語相當低俗，但會這樣一再加碼，顯然就是想對蔣打「泥巴戰」，藉此猛貼蔣標籤，並累積年底選戰時的「相罵本」。蘇使出這招雖也會自傷，但卻能凝聚綠營支持者；只要蔣表態參選台北市長，民進黨就能馬上凝聚綠營在台北市的支持度。