日本台灣交流協會今天公布「台灣民眾對日本觀感民意調查」。民調顯示，高達六成台灣人最喜歡的國家或地區就是日本，創下交協執行該項民調以來的新高；此外，七成七的台灣人對日本感覺親近，六成的台灣人覺得日本是個可信賴的國家。

交協自2009年起執行「台灣民眾對日本觀感民意調查」，今年的調查結果顯示，在被問到最喜歡的國家或地區，有六成台灣人選擇日本，第二名則是中國（5％）與第三名的美國（4％）。

46％台灣民眾認為日本為台灣今後最應親近的國家，本年度比例達到歷次新高。反觀，認為應該親近中國的比例在本次調查有明顯下降，由31％下降至15％，和第一名的日本之差距更從6％擴大至31％，也是首次降至第三名。一直位居第三名的美國，於本年度首次升至第二名，其比例較上一次調查上升9％。

對於台日關係的看法，七成民眾皆認為台日關係良好，達到歷次調查新高；有六成五民眾認為台日關係跟以前比起來變得更好。

本民調委託台灣「東方線上股份有限公司」於2022年1月5日至20日期間，以20歲至80歲且居住台灣之台灣民眾為對象，進行對日觀感民意調查（樣本數1068、抽樣誤差±306％、信賴度95％、20-49歲網路訪問、50-80歲電腦輔助電話訪問、不含離島）。

交協指出，相較上屆(2019年)民調結果，台灣民眾對日本的好感度、信賴度有所成長，對目前及今後的日台關係也抱持著更為正面的態度。