正在烏俄戰爭局勢膠著之際，美國太平洋空軍（US Pacific Air Forces）司令維巴赫日前表示，美軍F-35和解放軍的殲-20曾在東海遭遇，但他不認為是交鋒，不過，更令他感興趣的，「就是設法打斷大陸的殲-20及其空警-500獵殺鏈」。聽完維巴赫的說法，財經專家黃世聰認為，為何美國在烏俄戰爭這個時間點公布這項訊息，可能就是要對大陸繼續施壓。

據《全球飛行》（FlightGlobal）和《航空極客俱樂部》(The Aviation Geek Club)網16日報導，維巴赫指出，美方發現，殲-20飛得很好，雖然他不認為那是交鋒，但當時F-35在東海飛得離殲-20相當近。同時他也表示，美方對殲-20相關的指揮與管制印象相當深刻。他強調，空警-500在部分遠程射擊中扮演要角，為長程空對空飛彈提供了協助，而他十分感興趣的，就是設法阻斷那獵殺鏈。

針對維巴赫說對打斷解放軍獵殺鏈很有興趣，黃世聰昨（17日）在政論節目「關鍵時刻」上表示，殲-20與指揮控制平台的空警-500在長程射擊中扮演要角，因為空警-500的作用為空中預警機，可以告知敵軍的動向和訊息，這時只要搭配殲-20的射程範圍，就能殲滅敵人，這就是解放軍所謂的獵殺鏈。

黃世聰認為，維巴赫敢說對打斷殲-20與空警-500的獵殺鏈有興趣，這背後代表的是，美軍可能已掌握破解戰略，或是美國正在研究破解獵殺鏈方式，某種程度就是在跟解放軍嗆聲，且美軍可能也透過這次和殲-20的接觸，得到許多的訊息，以便要繼續對大陸施壓。