全球傳動科技股份有限公司，本於取之社會、回饋社會之理念，平時熱心公益不餘遺力，除固定協助樹林區公所辦理老人共餐回饋鄉里外，並曾於108年捐贈新台幣300萬予以新北市政府消防局用以購置災勘車、消防衣專用洗衣機、救護器材等裝備，日前由新北市議員洪佳君口中得悉，消防局第五救災救護大隊樹潭分隊之災情勘查車已老舊不堪使用，特購置新台幣80萬元災情勘查車1輛予該分隊使用，消防局於111年3月18日上午10時於樹潭分隊辦理捐贈儀式，全球傳動科技公司董事長李清崑到場捐贈，消防局長黃德清代表受贈。

全球傳動科技購置新台幣80萬元災情勘查車1輛予樹潭分隊使用，新北消防局上午於分隊辦理捐贈儀式。(新北市消防局提供)

全球傳動科技股份有限公司為台灣傳動元件專業製造廠，自1986年成立迄今，除專注創新研發與設計外，並擁有多項產品設計專利，且通過ISO9001等認證，其經銷營業據點分佈全球，廣獲各國客戶的肯定；公司經營以誠信、品質、專業、創新、合作之五大價值，創造優勢環境與服務，創新客戶滿意為需求，共創雙贏局面。

全球傳動科技購置新台幣80萬元災情勘查車1輛予樹潭分隊使用，新北消防局上午於分隊辦理捐贈儀式。(新北市消防局提供)

消防局局長黃德清表示衷心感謝全球傳動科技股份有限公司願意以服務鄉梓、仁慈為懷的精神，為消防救災工作提昇救災車輛及裝備，同時造福本轄市民，希望這份熱情與愛心能繼續流轉於社會間，更期望能讓社會上更多人關心防災及救災安全之問題，消防局也將持續秉持著赤誠之心，貫徹本市維護公共安全之決心，使市民真正獲得更安心居住的安全城市。