台北市議員兼國民黨副祕書長羅智強展開「1000公里傾聽桃園」活動，卻傳出有「圍強計畫」，不准黨籍議員參加羅相關活動。桃園市國民黨籍議員紛紛喊冤直呼「根本沒有圍強計畫！」。

外界盛傳「圍強計畫」，羅智強18日在臉書發文寫道「想拜託大家別再罵邱奕勝議長了，這條路本就不好走，支持我選桃園市長的人我感謝、反對我選桃園市長的人，我一樣感謝⋯⋯至於桃園的國民黨市議員來不來參加我的行腳，那是每個人的自由，和「圍不圍強」沒有關係，有來陪，我也走，沒來陪，我也走」。

市議員徐玉樹表示，羅智強是很優秀的黨員，但因本身不是桃園人，初來乍到很多議員、里長、社區人士、地方民眾跟他沒有革命情感，加上現在處於政治敏感階段，大家基本上不會太明顯表態，很容易被畫上等號或記號。

徐玉樹說，羅來桃園有自己的想法，但他沒有跟桃園的議員、國民黨高層溝通過，自然不會有太多政治人物追隨他，不過倘若在沒有政治人物的陪同下，仍有很多「羅粉」支持，甚至陪伴的人群越走越大票，這才是真的實力，完全沒有圍強不圍強的問題。

媒體問及是否會為議長邱奕勝抱屈？徐玉樹回應，議長支不支持某個人，在於是否有跟在地政治人物、桃園重大議題有所連結、有沒有地方性，很多政治前輩在桃園打拚十多年，有更多優秀民代跟桃園共存共榮走到現在，我們不可能隨著1個空降、其他地方的政治人物起舞，做好基層耕耘，才能突顯是否有真正被支持。

「任何人要來桃園參選市長這是他們的權益，但不能要求每個議員都要陪同！」市議員徐其萬表示，若要議員陪同也要看行程是否能配合，日前他也有接到羅的邀約電話，但當天行程已滿，最後趕去時已在活動尾聲，如若是黨中央徵招或是提名的候選人，同黨議員都會全力協助。

徐其萬強調，外界傳說桃園市議會有圍強計畫，黨內互打，根本沒有這回事，選戰都還沒開始才剛要做準備而已，就有人放話黨內圍強、圍堵，這樣不好，應該要團結一致。