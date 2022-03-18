金價暴漲，陳女到銀樓偷竊金手鐲，被逮依竊盜罪送辦（圖為偷竊同款金手鐲）。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

金價狂飆讓竊賊覬覦，中市陳女日前到北區一家銀樓，選購4千元金手鍊作為幌子，店員包裝商品時，趁機竊走4萬元高價金手鐲，事後，店員點貨短缺，調監視影像發現女客竟是賊而報案。中市警二分局獲報以車追人，在女賊未銷贓前查獲，依竊盜罪送辦。

台中市警局第二分局育才所3月10日接獲銀樓業者報案，指稱，1名女客人選購4千元的金手鍊離去後，清點架上商品赫然發現1只價值4萬元的金手鐲不翼而飛，緊急調閱店內監視器影像發現該女客趁店員包裝金飾時，順手牽羊偷走1只價值4萬元的金手鐲。

警方調閱附近店家、路口監視器，追出女賊是44歲陳女，

行竊後還在商圈附近閒逛，甚至返回被竊銀樓對街遙望，疑似在觀察店家發現物品遭竊反應，警方循線追查到案，赫然發現陳女已將金手鐲折成兩段，所幸還來不及銷贓。

陳女坦承犯行，自稱悔不當初，警方依竊盜罪將她送辦，

並提醒民眾，近來金價飆漲，金飾等貴重財物要妥善保管，以免不法之徒有機可趁。