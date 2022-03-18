澎湃新聞18日報導，中國社科院城市與競爭力研究中心主任、中國城市百人論壇祕書長倪鵬飛提醒：「雖然人口收縮目前主要發生在重工業城市和資源型城市，地區分布上主要集中在東北地區，但是經濟的放緩，面更大、範圍更廣，並且有向華北，甚至向中原地區推進的趨勢。」 要警惕一些城鎮正面臨著產業萎縮、住房過剩、債務攀升等三重人口流失或者流出的壓力。

報導稱，倪鵬飛15日在中國城市百人論壇主辦的2022冬春論壇「城市化與人口流失」上發表上述觀點。他認為，雖然當前資料顯示大陸城市收縮現象僅發生在特定區域，但潛在的城市和區域的人口收縮比，可能比當前資料反映的要嚴重。

倪鵬飛分析，一些城鎮正面臨人口流失的壓力。主要原因：首先，經濟發展規律支配的人口變化。其次，政府公共資源配置導致的人口變化。再次，城市發展與競爭戰略引起人口變化。

倪鵬飛強調，「受人口流失影響，一些城市可能面臨三重挑戰：產業萎縮、住房過剩、債務攀升，這三重挑戰又與人口流失相互循環。這也是為什麼我們要重視人口流失或人口收縮的一個原因。」

倪鵬飛分析，「一些城市人口流失加劇，住房空置在增加。」尤其是個別大城市也出現了住房過剩的問題。另外，人口收縮的城市對當地的地方政府債務和財政自給率影響也很大。倪鵬飛和其團隊通過整理2017年和2018年234個地級市的政府債務、財政和稅收資料發現：人口收縮的城市，地方政府債務率更高；同時財政自給率方面，收縮型城市的財政自給率遠低於非收縮型城市。

倪鵬飛以城市財政自給率為例，大陸全國平均大約為42％左右，其中非收縮城市的財政自給率略高，在43％-44％，而收縮城市的財政自給率僅略高於31％，換言之，人口收縮城市有超過2／3的支出不能通過預算收入滿足。

2021年下半年以來，房地產市場不及預期，受此影響，部分地方政府土地出讓收入增速也出現放緩，這對人口收縮型城市產生人口進一步流出影響。

澎湃新聞報導，倪鵬飛表示，人口收縮型城市，由於其自身產業結構單一，當房地產市場一旦出現下滑，原來的「以地謀發展」模式不可持續。加之這類城市的實體產業也依附於房地產產業，自然受此影響。多重因素疊加，這對當地產業、稅收、人口、公共產品都會產生一定影響，不可避免，人口可能會進一步流出。

倪鵬飛認為，應對城市人口流失或者收縮，一是順應經濟發展規律。二是要調整公共產品的布局。三是統籌化解收縮風險。