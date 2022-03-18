彰化大佛搭起鷹架真的要神隱了，明年新妝再現風華。（吳敏菁攝）

彰化大佛搭起鷹架真的要神隱了，明年新妝再現風華。（吳敏菁攝）

大佛修復工程一波三折，日前彰化縣文化局辦理開工祈福典禮後，大佛已搭起鷹架了，地方民眾、遊客將暫時看不到佛顏，但都歡喜「這次是真的」，希望工期順利，如期完成

。

彰化大佛修復歷經9次流標，第10次總算標出，前年風光啟動，又陷入工程爭議，停擺一年多，去年底順利再發包，日前舉辦開工祈福典禮，不少民眾還半信半疑。

這兩天空品拉起紅色警報，一片霧茫茫，大佛如墜五里霧

，真得看不到佛顏，今天東北季風增強，能見度好了不少，民眾抬頭一望「哇！大佛被鷹架包圍了」、「真的要神隱一陣子了」。

文化局表示，修復工期預計300個工作天，將是彰化建縣300年工程指標，總經費3100萬元，佛身表層塗漆毀損及建物漏水等都進行修復，大佛色澤將以黑紅色調具金屬平光為原則，亮度深淺以現況調色為主，蓮花座顏色也依文化資產審議會通過之修復再利用計畫內容由所有人決定維持金色。

這次修復需300個工作天，扣除休假日，應該明年可以完工

，施工期間考量後續遊客至大佛周邊的觀光需求，保留大佛南邊、左側為參觀動線，並以大佛北邊、右側為施工、物料運輸動線。

彰化縣文化局長彰雀芬表示，動線兩邊分流，達到施工品質與觀光需求雙贏之效，希望透過整修後，提供大眾親近大佛的優質遊憩空間。