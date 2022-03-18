去年季後遭樂天桃猿釋出的左投劉昱言，來到味全龍隊測試盼延續職業生涯，而他在確定在競爭激烈的「7搶2」中脫穎而出，確定與龍隊簽約，新球季將披上龍隊15號球衣重新出發。

劉昱言去年在一軍後援出賽12場，共投8局、失11分，自責分率高達12.38，季後未獲續約，他與前猿隊隊友賴智垣、富邦悍將林羿豪、羅國華、葉國情一同來到龍隊測試，加上龍隊去年被放在60人保護名單外的歐耀宗、林政賢，共7人爭取2個測試名額。

後來歐耀宗、林政賢先遭到割愛，劉昱言在自辦熱身賽表現不俗，率先在「5搶2」中脫穎而出，新球季將改披龍袍。而他確定新東家後也在臉書粉絲團上寫下感言，感謝味全球團與教練團肯定，讓他有機會延續職業生涯。

劉昱言說：「在還沒簽約前的這段時間，每天都提醒自己要盡力做好每一件事情，讓自己在測試的這段期間不要留下遺憾。這段期間也很謝謝教練跟隊友的幫忙，不管是訓練上跟生活上都幫助我很多，不敢說現在的自己進步了多少，但我會繼續努力，盡我所有的能力來幫助球隊。」