南投１名8旬林姓老翁日前外籍看護在餵食時，突然劇烈咳嗽，還一度意識模糊，嚇得家屬緊急將老翁送醫，經過醫師檢查後發現老翁咽喉深處卡了2顆假牙，差一點就要進到氣管。（院方提供／吳建輝南投傳真）

南投醫院牙科主任曾光暉也說，長者吞嚥功能不好容易誤食，隨著年齡也可能因為鈣質流失造成牙齒鬆脫，因此不管是真牙、假牙都應該固定回診，避免誤吞發生憾事。（院方提供／吳建輝南投傳真）

南投1名8旬林姓老翁日前外籍看護在餵食時，突然劇烈咳嗽，還一度意識模糊，嚇得家屬緊急將老翁送醫，經過醫師檢查後發現老翁咽喉深處卡了2顆假牙，差一點就要進到氣管，所幸經治療夾出無大礙，南投醫院耳鼻喉科賴文森醫師就提醒，遭異物卡住咽喉時，千萬不要嘗試吞飯、喝醋等坊間方法，盡速就醫才是解決之道。

賴文森表示，檢查時因老翁有頸椎瀰漫性特異性過度骨化情形，這是一種成因不明的骨質過度增生疾病，經過電腦斷層檢查老翁第4、5節頸椎有骨刺，導致上呼吸道較狹窄，剛好讓假牙卡在上端，沒有直接進到氣管內，這也算是不幸中的大幸。

賴文森說，若異物嗆入氣管內，會造成氣管組織發炎或肺部擴張不全，容易變成肺炎或膿胸，嚴重的話可能造成急性呼吸道阻塞而窒息死亡，而異物跑到上消化道則可能造成食道撕裂、穿刺等引起縱橫膈膜感染，容易死亡，因此呼籲民眾發生異物卡住，一定要盡速就醫。

賴文森說，訪間常見像是吞飯、喝醋等方式，都是沒有科學根據，非但不能解決異物，還可能造成二次傷害，延誤就醫；南投醫院牙科主任曾光暉也說，長者吞嚥功能不好容易誤食，隨著年齡也可能因為鈣質流失造成牙齒鬆脫，因此不管是真牙、假牙都應該固定回診，避免誤吞發生憾事。