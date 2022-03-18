俄羅斯總統普丁與大陸國家主席習近平2月曾共同發表聲明表示中俄友誼「沒有止境」，不過美國有線電視新聞網（CNN）分析，實際上過去幾周北京正透過4種方法悄悄疏遠受到制裁的莫斯科、以及搖搖欲墜的俄羅斯經濟。

西方制裁如何影響俄羅斯經濟？

第一， 讓盧布貶值。

CNN指出，人民幣並不能夠自由交易，而是在中國人民銀行設定的區間內交易，不過上周，大陸官員將人民幣與盧布的交易幅度擴大一倍，導致盧布狂瀉。報導指出，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，盧布兌美元及歐元已經貶值超過20%，讓盧布兌人民幣進一步貶值，顯示北京並沒有在幫助俄羅斯。

第二， 不甩俄羅斯動用外匯儲備的要求。

法國外貿銀行（Natixis）首席亞太經濟學家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）15日表示，俄羅斯所擁有的價值達900億美元的人民幣外匯儲備，就是北京能夠提供莫斯科的最大幫助。西方制裁導致俄羅斯高達3150億美元的外匯儲備被凍結，相當於所有外匯儲備中的一半，俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）13日公開表明希望北京能幫忙挺過難關，指出希望動用外匯儲備中的人民幣，不過中國人民銀行至今仍未回應。

第三， 扣留飛機零組件。

CNN指出，美國及歐盟對俄羅斯祭出制裁，代表全球2大飛機製造商波音及空中巴士再也不能對俄羅斯飛機提供備用零件或維護服務，飛機的引擎製造商也適用制裁規範。不過本月稍早，一名俄羅斯官員抱怨，當俄羅斯試圖尋找替代零件時，北京拒絕提供。

第四， 凍結基礎設施投資。

世界銀行（World Bank）已停止在俄羅斯及白俄羅斯的所有計畫，自2014年以來，世界銀行也沒有批准俄羅斯的任何新貸款計畫。值得注意的是，北京支持的亞洲基礎設施投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank）本月稍早也跟進宣布，「礙於在烏克蘭的戰事爆發」，中止與俄羅斯及白俄羅斯有關的一切活動，聲明更指，此舉符合銀行的「最佳利益」。