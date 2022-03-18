統促黨總裁「白狼」張安樂，2019年因涉嫌違法收受政治獻金等罪，與妻、兒、同仁、員工一併遭檢方起訴，最後張只有被法官認定協助旅行社逃漏稅部分有罪。他政治獻金部分獲判無罪主要理由，就是統促黨2007年成立政治獻金專戶前，便已收受檢方指控的209萬資金，但帳冊上相關人等簽章全都空白，無從認定是張安樂等人所收。

關於政治獻金部分，張安樂是與統促黨前主席李新一、該黨秘書處主要行政人員張陳淑媜共同被起訴，檢方指稱三人涉嫌在2007年10月25日統促黨依法申報成立政治獻金專戶前的2006年間，便收受209萬7800元個人政治獻金。

但經查，李新一從未經手統促黨政治獻金，張安樂、張陳淑媜雖在2007年該黨成立捐贈政治獻金專戶「後」，負責政治獻金收入事項，但統促黨2006年收支決算表中「個人捐贈收入」科目，記載的「製表人」、「會計師或會計人員」、「負責人」欄位簽章均是一片空白，因此法官從卷證中無法認定兩人在政治獻金專戶成立「前」，便已違法收受政治獻金。