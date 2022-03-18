黨產會認為救國團主任葛永光與翁姓主任秘書領2個月年終獎金並無理由，並駁回其差額。救國團今（18）日回應表示，年終評核係內部機制，屬社會團體內部自主事務，黨產會應回歸勞基法規範，並尊重團體自治。

救國團表示，依據「社會團體工作人員管理辦法」第10條規定，工作人員之考核由理事會訂定實施。救國團援例將主任、主秘之考核送請理事長評定，並無違背相關法令規定，且已行之有年。並反問「黨產會對救國團的工作並不了解，何以越俎代庖干預社團內部評鑑事宜？!」

救國團提到，年終激勵獎金多寡是依據內部規定經層層嚴謹考核，並報經理事長核定。

救國團強調，救國團主任、主任秘書終年無休，不但無平日假日之區別，更無白天晚上之分，尤其在疫情期間，不但對外公益不停步(新冠疫情發生後，在主任主導下立即同意成為台灣第一家防疫旅館，協助政府避免台北成為防疫缺口。

救國團也說，組織內部另外也成立「319鄉鎮全國公益連線活動」，不但捐血並致贈醫療物資，替醫護、警消打氣，同時推出線上公益講座及線上學習課程，張老師更獲得林育璘基金會「台灣奉獻獎」等獎項，也配合政府政策，對內不裁員、不減薪，讓同仁安心、放心工作。諸多努力終能維繫救國團營運於不墜，理事長為體恤主任、主秘辛勞，特依規定核定兩人兩個月年終獎金之激勵，以資嘉勉，並無不妥之處。

救國團認為，黨產會此舉介入社團內部自治事務，極為不妥，但主任、主秘不願為年終獎金一事與黨產會爭論，只是呼籲黨產會應落實憲法保障之社團自治，同時不要隨意將主觀之意志及觀點藉由特定媒體來扭曲事實。