先前遭蒙膝蓋前十字韌帶撕裂嚴重傷勢的新北國王洋將麥卡洛，18日決定提前返美接受治療，更期許自己可以完成重返NBA打球的夢想，國王也打算趕在本季登錄大限，也就是4月1日登錄另一名高大且具三分外線投射能力的洋將取代，目前新洋將的合約還在努力協調簽訂當中。

以下是新北國王新聞稿內容，『新北國王籃球隊洋將麥卡洛（Chris McCullough）3月8日作客桃園領航猿遭逢嚴重左膝韌帶撕裂傷勢，經過一周多的治療與球隊溝通後，麥卡洛18日決定在本周返美進行手術，新北國王也獻上最誠摯的祝福，期待麥卡洛如願重返NBA！

「因為突如其來的傷勢，我在台灣的這段旅程被迫提前終止，這短短的3個月裡，我在這裡建立許多深厚情誼。很感謝陳信生執行長、毛加恩總經理把我帶到這裡，每場比賽球迷對我的支持，讓我感受到台灣對於籃球的熱情，儘管術後的日子相當的煎熬，但這都將化為我成長的養分，重新振作，再挑戰更高的殿堂。」麥卡洛說。

受傷之後的這一周多的時間，球隊伴隨麥卡洛度過初步的治療，也舉辦了感恩餐敘，而3月13日作客高雄鋼鐵人的賽事，麥卡洛遠距向各位隊友們加油打氣，球隊最終拿下勝利獻給他。在多次的溝通之後，麥卡洛仍決定返回美國進行手術，他表示，過去就經歷過類似的傷勢，儘管過程再痛苦最後也都克服了，因此自己不會喪志，相信能夠重新再站起來，持續往重返NBA之路邁進。

毛加恩表示，麥卡洛是名極具天賦的球員，儘管遭逢大傷，仍保持相當堅強的意志，相信他不論是技術還是心理層面，仍是NBA層級的球員，新北國王將帶著麥卡洛的精神持續往總冠軍目標邁進，祝福麥卡洛挺過傷勢、重返NBA，也期待未來再次攜手，而球隊在這段期間也積極覓尋新洋將，人選大致底定，待正式簽約後再向外界公布，敬請球迷期待！

新北國王經過將近2個月的客場之旅，在19日作客桃園領航猿後，終於將於3月26、27日回到「城堡」主場新莊體育館，同時也在今天中午12點開賣下半季所有主場賽事門票。』