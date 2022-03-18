百度地圖近日發布《2021年度中國城市活力研究報告》，反映全大陸的主要城市人口吸引力及文旅活力狀況。其中人口吸引力城市TOP 300中，深圳蟬聯榜首、廣州則位列第2名。值得注意的是，在人口吸引力排名前10的城市中，南方城市佔9席，其中有4個城市屬於廣東省，除深圳、廣州外，還包括位列第5的東莞，及第10的佛山。

以排名居首的深圳人數變化來看，2020年常住人口達到1756.01萬人，較2010年大陸第六次全國人口普查結果增加713.61萬人、成長68.46％，換算近10年增幅位居珠三角九市之首。

該報告中，人口吸引力的衡量指標主要是某個城市新流入的常駐人口（在一個城市駐留超過2個月的人口）與全國所有城市新流入常駐人口均值的比值。人口吸引力強的城市，意味著流入該城市的人口數量多。人口流入多的地區也是大陸當下最具經濟活力的地區。

此外，該《報告》還公佈了「2021年度假日期間城市外地遊客規模指數TOP10」，分別是北京、廣州、杭州、上海、成都、西安、蘇州、南京、深圳、長沙。