一名63歲婦女，近幾個星期爬樓梯、運動時明顯感覺體力變差，不但容易累，還有頭暈的感覺，朋友說她臉色蒼白，令她心生警愓前往就醫。婦女就醫時被發現貧血，但因腸胃道也出血，接受進一步檢查後，竟檢出早期大腸癌。醫師提醒民眾，大腸癌有許多症狀，若因慢性失血導致貧血，也會間接造成頭暈、體力差、臉色蒼白、心悸等貧血相關症狀，其他常見症狀則是排便習慣改變、不明原因體重減輕等。

這名婦女就醫時，醫師發現她的血紅素偏低為8.8g／dL（女性正常值12-16g／dL），經過鐵質檢驗確定為缺鐵性貧血。為找出貧血原因，婦女接受糞便潛血檢查，結果顯示陽性，表示胃腸道有出血的現象，進一步內視鏡檢查發現升結腸處有腫瘤，切片檢驗證實為大腸癌，還是早期階段，經手術治療，已獲得控制。

書田診所家醫科主任醫師何一成表示，缺鐵性貧血較易發生在年輕女性身上，因為月經期會失血，因此停經前女性常有輕微貧血。對於停經後的女性，若有缺鐵性貧血問題，更需要檢查其他慢性出血的原因，其中較常見的原因是腸胃道慢性出血、患有肝腎慢性病，或是飲食不均衡等造成。

何一成表示，大腸癌有許多症狀，若因慢性失血導致貧血，會間接造成頭暈、體力差、臉色蒼白、心悸等貧血相關症狀。其他常見症狀有：排便習慣改變、不明原因體重減輕、解不乾淨的感覺、腹瀉便秘輪流出現等。

從大腸息肉形成，到轉化為惡性腫瘤，可能長達5至10年，何一成建議50歲以上未滿75歲民眾，每2年做一次免費大腸糞便潛血檢查，若有家族病史，可提前至40歲檢查。

另外他也提醒民眾，長期貧血會使得血紅素持續下降，可能對免疫力、心臟功能等造成影響，應積極找出導致貧血的原因加以治療。非疾病引起的缺鐵性貧血給予鐵質補充劑治療後，貧血與症狀會逐漸改善。由於貧血種類多，治療方式不同，貧血患者切勿自行服用鐵劑，以免體內鐵過多反而有害健康。