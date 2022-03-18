俄軍侵烏進入第四周，美國總統拜登首度以「戰犯」形容俄國總統普丁，是迄今對普丁發出的最強烈譴責。拜登並批准約8億美元的軍援烏克蘭。對此，中興大學國際政治研究所助理教授劉泰廷接受《中評社》訪問表示，俄烏戰爭導致中俄關係靠攏，讓美國面臨雙面作戰的窘境，因此美國一面要求大陸遠離俄國，一面也透過戰火的延續，削弱俄國實力，避免後續得同時面對兩大軍事強權。

根據《中評社》今(18日)報導，但戰爭延長對美國也是一大傷害，因為不只加劇美國經濟受損、通貨膨脹嚴重外，歐洲等西方陣營的經濟損害也非常劇烈，美國若無法親自介入調停戰爭，而只能夠從旁支援，久而久之盟國對美國的質疑也會升溫，因此對美國而言也會陷入兩難。

劉泰廷指出，美國在應對俄烏衝突的態度上相對「小心翼翼」，無論烏克蘭如何喊話，美國都冷處理，甚至在一開始就表達無意願出兵協防，即便白宮在對俄制裁、對烏提供軍備援助等措施都不手軟，可是力道仍然不夠，久而久之，盟國對美國的信任度必然下滑。此外，戰爭拉長所導致的國際經濟衰退，美歐陣營都必須承擔，所以戰爭快點結束對全球而言才是最佳選項

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