韓國大選完成政黨輪替，保守派尹錫悅政府將於5月10日入主青瓦台。學者認為，儘管尹錫悅競選期間外交政策主軸定調親美，但並不代表反中，尤其中國若能勸阻北韓持續試射洲際彈道飛彈，將會減緩尹錫悅靠攏美日的速度。

台北論壇今天舉辦「韓國新政府外交戰略分析」講座。政治大學韓國研究中心主任李明表示，尹錫悅競選時提出要加入「三四五」，也就是韓美日軍事同盟、四方會談、五眼聯盟，美國對此會很高興，但必定會觸怒北韓和中國，現在要觀察的就是會不會真的加入？以及多久之後加入？

李明認為，尹錫悅是政治素人，意識形態不深刻，不至於在新冷戰當中迷失國家利益。對韓國來講，安全要靠美國，但是經濟還是得靠中國大陸，無論是選前怎樣講，選後他要同時因應來自北京跟華盛頓的壓力，不可能太往一邊傾斜。

高雄大學韓國研究中心主任河凡植則表示，近日國際關注的烏克蘭事件也給北韓帶來啟示，那就是無核化會對政權產生影響，因此北韓將會更加強核武與洲際彈道飛彈能力，四、五月份還可能會再試射。

河凡植說，如果中國能說服北韓停止試射，也傳達給尹錫悅政府一個訊息，那就是中國在韓半島仍然很重要，這樣可以減緩尹錫悅靠攏美日的速度。

至於未來的台韓關係，李明指出，先前文在寅到美國跟拜登會面，事後釋出台海和平穩定對亞洲很重要的訊息。其實這是寄望台灣跟大陸的隱喻，而非主動單獨提及台灣，韓國的外交政策向來很小心，避免觸怒大陸。河凡植則表示，韓國最擔心的還是一旦台海有事，駐韓美軍會不會調動到台海。