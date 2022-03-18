自廣慈社宅開工以來，周遭民眾家中產生漏水、牆壁及地面龜裂狀況。（許家蓓提供／楊亞璇台北傳真）

台北市廣慈園區即將在今年底完工，興建476戶社會住宅。但北市議員許家蓓指出，多位民眾反映，自廣慈社宅開工以來，周遭民眾家中產生漏水、牆壁及地面龜裂、房屋傾斜等狀況，質疑北市都市發展局消極處理。對此，都發局回應，開工至今統計9件疑有損鄰案件，廠商已前往民眾家中了解，並約妥下周進行協助修繕。

許家蓓指出，住在林口街的A民眾，自廣慈社宅開工後，家中牆壁及地面都產生龜裂，該民眾向北市府申請鄰損鑑定，但監造建築師卻表示係因地震引起，非屬施工鄰損，都發局也僅是請民眾自行自費找機構重新鑑定。

許家蓓說，民眾找建築師公會鑑定後，鑑定報告認為是屬於施工鄰損，建議賠償42萬。同時，同排建物的B民眾，家中產生漏水狀況，已經影響生活品質，民眾只能自行施工填補，C民眾亦反映家中有房屋傾斜之狀況，可見廣慈社宅施工確實影響到周邊房屋。

許家蓓表示，興建社會住宅是柯文哲市長任內重要政策，現在北市有許多社會住宅基地都在興建中，但蓋社宅的同時不應忽略周遭民眾的權益，北市府必須審慎處理損鄰問題，而不是只想要大事化小、小事化無，讓民眾求助無門。

對此，都發局住宅工程科正工程司何家偉回應，從2018年1月開工至今統計有9件疑損鄰案件，如接到民眾反映疑有施工鄰損之案件時，施工廠商會配合民眾時間前去了解狀況，如屬施工所造成，將與民眾約時間進行修繕，本局也會督促廠商辦理。另外，廠商已前往民眾家中了解，並約妥下周進行協助修繕。目前廣慈園區北區工程已竣工，其餘工程結構體已大致完成，施工影響已逐漸減少。