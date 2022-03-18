中央銀行昨宣布升息1碼，財政部長蘇建榮今赴立院備詢前被問到升息速度這麼快，是否是配合美國？蘇回應，不是配合美國，升息是跟物價有關；民進黨立委郭國文質詢時呼籲，行政院長蘇貞昌應指示部會提出相對政策，研議減息或吸收的可能性，減緩紓困貸款民眾的壓力。蘇貞昌承諾，會請相關部會繼續盤整、研討。

郭國文上午質詢時指出，央行宣布升息1碼，對一般民眾繳息壓力增加，特別是針對個人或企業紓困貸款、青年安心購屋貸款、就學貸款等，估139萬民眾及30萬家企業受到影響。

他說，去年我國稅入盈餘超過4千億，房地合一稅2.0上路後，一整年增加268億，超過過去5年的總和，國家財政改善，對於政策貸款受升息影響，相關部會有無可能減息或吸收，讓民眾荷包壓力不要這麼大。

蘇貞昌強調，這次央行升息並不是針對打炒房，而是就總體經濟面向考量，如果因此會影響購屋族，也是要相當大金額才會影響，比例相對少；至於青年、弱勢、購屋族、租屋族部分，要用另外的政策工具來幫忙。

郭國文表示，不只有政府會做事，而且要有政府會照顧，未來升息壓力可能越來越大，美國升息6、7碼，台灣也可能再升息，應請各部會提出政策減緩民眾壓力。

此外，郭國文質詢時還提到，台南市是六都中唯一沒捷運的城市，基隆都已經核定，台南卻比基隆還慢。蘇貞昌則允諾，「台南還沒送來(綜合規畫期末報告)，送來我們都支持」。

郭國文強調台南送案不是問題，但請蘇貞昌應該催一下交通部，好好指導、加快速度；他說，捷運對於台南生活機能建立、未來發展很重要，包括可行性研究經費補助、進度方案等，拜託交通部長王國材幫台南捷運CPR。王國材也允諾會支持。