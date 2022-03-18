「水的記憶」演唱會車體宣傳廣告近日上路。（多大整合行銷提供）

貝瑪央金下個月將在台大綜合體育館開唱。（多大整合行銷提供）

貝瑪央金將於4月23、24日在台大綜合體育館舉辦「水的記憶」演唱會，隨著開唱日即將邁入倒數一個月，貝瑪央金針對演唱會的各項排練緊鑼密鼓進行中，每一項都在挑戰她的體能極限，但貝瑪央金絲毫不以為苦，笑說：「我的演唱會不會讓你看的血脈噴張、熱情沸騰、只會讓你回歸沉浸式的安寧，遠離喧嚷享受如同在母親懷中的安逸舒適。」她直言太多人不懂得享受生活寧靜的美好，天天忙著當手機奴，邀大家參與她的演唱會：「可以享受難得的放鬆、放下、放空的時光，就當是給自己營造一個難得的短暫假期。」

坐擁百萬粉絲的命理老師雨揚，此次以新人「貝瑪央金」之姿舉辦演唱會，尚未出專輯即跨足歌唱領域，令人刮目相看，也帶動演唱會銷售成績；「水的記憶」門票日前開賣，令人訝異售價最高的8888元票卷竟賣得最好，不少人羨慕她的鐵粉都是財富自由的有錢人，才能反映在票價的銷售佳績上；對於多金鐵粉們的大力支持，貝瑪開心之餘，感恩表示：「 其實我們只要有正確的金錢觀，想要擁有財富自由並不困難；不用羨慕別人，只要肯花點時間沉澱下來找回初心，漸漸的就可以透過改變成為財富自由的人。」

「水的記憶」演唱會的車體宣傳廣告近日上路，大多數路人看到時的第一反應，都是「這美女怎麼這麼眼熟啊」、「她就是那個她嗎」、「噯！不會吧？應該不是吧？應該就是吧」，掀起熱烈討論，而討論到最後的總結，通常都是「看吧！真的是她耶！不過，她怎麼變這麼漂亮啊，應該有去微整」？大家對於蛻變後的貝瑪央金給予一致好評，讚賞她呈現逆齡的美麗與青春活力。