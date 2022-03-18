香港第五波疫情已累計超過96萬病例，不少市民被送到隔離營，卻不約而同表示對於隔離餐十分不滿，不僅賣相差、餐點簡陋，甚至還出現三色豆，讓許多人相當崩潰。不過日前就有一名在韓國留學的香港女大生透露，自己不幸確診，除了入住酒店海景房隔離，也分享了7菜1湯的晚餐便當，超豐盛的菜色讓香港網友一看全暴動。

原PO日前在連登討論區以「在韓國確診了，現在隔離中」為題，發文透露自己正在韓國當交換生，本月10日喉嚨有點發炎，但因為症狀輕微，所以沒有理會，直到13日快篩後呈現陽性，接受PCR檢測確定染疫，隨即被安置在指定酒店隔離。

不過最讓她受寵若驚的是，隔離的地點是一間日式酒店的海景雙人房，窗外有一望無際的大海，讓她直呼「比住宿舍還好！」此外，她也分享了隔離酒店提供的餐點，只見三餐都非常豐盛，晚餐不僅有6格小菜、1個炒豬肉飯、1碗紫菜湯、半顆奇異果，還另加1包海苔，看是要單吃還是包飯都可以。

即便是早餐也有4格小菜、1碗湯、1個白飯和1包海苔，豐盛程度讓平時早餐只吃麵包、麥片果腹的原PO直言不習慣，「餐餐都吃不完！」不少香港一看驚為天人，羨慕直呼「這晚餐好棒啊」、「看到你的飯好想去韓國」；但也有人認為便當太油膩，「能不能選清淡的？」、「生病怎麼吃辣炒豬肉」。

從隔離酒店看出去，有一望無際的大海。（圖／翻攝自連登討論區）

晚餐不僅有6格小菜、1個炒豬肉飯、1碗紫菜湯、半顆奇異果，還有1包海苔。（圖／翻攝自連登討論區）