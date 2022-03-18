高雄市立中山高中62歲李姓女老師昨（17）行駛台88快速道路時遭不明車輛掉落的鐵片當場砸死，目前警方已鎖定一輛大貨車調查；校方發出公開信表示，會陪同學生一起面對此艱難的人生功課，同時上午也在校內設置感恩懷念牆，讓學生把想對老師說的話寫下來。據了解，高市教育局已表示，李姓老師上班途中遭遇意外死亡，已符合公立學校教職員退休資遣撫卹條例，將規定辦理因公撫卹。

教育局表示，李老師駕車前往學校上班途中，不幸遭遇重大意外以致死亡，符合公立學校教職員退休資遣撫卹條例規定「因辦公往返，猝發疾病、發生意外或危險以致死亡」。

根據校方表示，女老師已在該所高中任職17年，全校高二的健康護理課都是由她教，每天從屏東開車到高雄上班，平時教學相當認真，將學生當作自己的孩子看待，昨天聽聞噩耗，師生都同感悲痛。

校方特別對全校師生發出公開信表示，「本校健護教師在上班途中發生車禍身亡，使我們都感到十分震驚、難以置信、遺憾、難過與不捨，學校在接獲通知後，也在第一時間致電健護老師的家人表示慰問之意，後續將持續聯繫瞭解，陪伴家屬處理相關事宜。突發的事件，讓我們感嘆生命的殞落，可能也會喚起我們內在的恐懼、不安，並出現一些特別的身心反應，初獲消息的難受，需要我們大家彼此共同走過。在此提供一些相關的訊息，讓我們一起面對這個艱難的人生功課。」

這起離奇車禍，發生在屏東縣萬丹鄉台88快速道路西向13.8公里處，李姓女老師駕駛小客車突遭到掉落鐵片砸死，據了解，該鐵片長32公分、寬20公分，重量約2.5公斤，警方仍在追查釐清鐵片來源。

警方調查，路過民眾見到該車停駛在台88線西向13.8公里處的內線車道，察覺有異而報案；警方到場發現李姓女駕駛已明顯死亡，初步研判李女應是遭車輛掉落的鐵片砸中，重量約為2.5公斤，經過追查，已經鎖定一輛對象抄到大貨車，正積極查明真相中。